Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
Cumhur İttifakı Yenikapı Mitingi'nden Canlı yayın
http://www.aydinses.com/aydinses-tv-video,1094.html
Çin’de silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
Silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı

Kayseri Havalimanı'nda polis, mesai arkadaşını yaralayıp intihara kalkıştı (2)

VALİ GÜNAYDIN: ARALARINDA HUSUMET OLMADIĞI İFADE EDİLDİ Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 2 polisin yaralanması ile sonuçlanan olayın meydana geldiği Kayseri Havalimanı'nda inceleme yaptı. Vali Günaydın, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'dan...

Kayseri Havalimanı'nda polis, mesai arkadaşını yaralayıp intihara kalkıştı (2)

VALİ GÜNAYDIN: ARALARINDA HUSUMET OLMADIĞI İFADE EDİLDİ
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 2 polisin yaralanması ile sonuçlanan olayın meydana geldiği Kayseri Havalimanı'nda inceleme yaptı. Vali Günaydın, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'dan bilgi aldı. Havalimanı çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Vali Günaydın, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduklarını söyledi. Günaydın, şöyle konuştu:
"İki polis memurumuzun kendi aralarındaki tartışması sonucu polis memurlarımızdan birisi diğer polis memurumuzu vuruyor ve daha sonra da intihara teşebbüs ediyor. Rektörümüz ve başhekimimizle beraber hemen acile geçtik. Polis memurumuz Eyüp B. şu an orada. Doktor arkadaşlarımızın yoğun müdahalesi devam ediyor. Acil olarak ameliyata alacaklar. Emniyet müdürümüz de diğer polis arkadaşımızı Şehir Hastanesinde takip ediyor. Onun da durumu ağır ve doktorlarımız ellerinden geleni yapıyorlar. Konu ile ilgili tahkikat devam ediyor."
Vali Günaydın, iki polisin de tecrübeli oluduğunu belirterek, "Aralarında hiçbir husumetin olmadığı ifade edildi. Az önce görüntülere de baktım. Birkaç dakika görüşüyorlar. Ondan sonra da maalesef üzücü olay meydana geliyor. Doktorlarımız yoğun bir mücadele veriyorlar" dedi.
Vali Günaydın, incelemelerin ardından İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ile olay yerinden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328