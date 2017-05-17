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Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yolsuzluk operasyonu

KAYSERİ, () - KAYSERİ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde medikal malzemelerin alımında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla bir profesör ile bir uzman doktor gözaltına alındı. Hastanede uzun zamandır kamuoyunda konuşulan medikal malzemelerin...

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yolsuzluk operasyonu

KAYSERİ, () - KAYSERİ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde medikal malzemelerin alımında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla bir profesör ile bir uzman doktor gözaltına alındı.
Hastanede uzun zamandır kamuoyunda konuşulan medikal malzemelerin temini ve alımları konularında usulsüzlük iddialarının ardından Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri harekete geçti. Yürütülen soruşturma kapsamında ekipler, hastaneye operasyon düzenledi.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'nde görevli Prof. Dr. F.D. ile Uzman Doktor O.T. gözaltına alındı. İki doktorun emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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