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Kayseri'deki trafik kazasında ölü sayısı 5’e yükseldi

KAYSERİ’de yolcu minibüsünün dün yön levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 5’e yükseldi. Kaza, dün sabah Kayseri-Sivas karayolundaki Kuzey Çevre Yolu ayrımı yakınında...

Kayseri'deki trafik kazasında ölü sayısı 5’e yükseldi
KAYSERİ’de yolcu minibüsünün dün yön levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.
Kaza, dün sabah Kayseri-Sivas karayolundaki Kuzey Çevre Yolu ayrımı yakınında meydana geldi. Sarıoğlan İlçesi'nden hareket eden 45 yaşındaki Ali Aldemir yönetimindeki 38 DH 416 plakalı yolcu minibüsünün kontrolünü yitirince araç polis kontrol noktası için konulan dubalara çarptıktan sonra refüje girdi. Yaklaşık 100 metre refüjde ilerleyen minibüs, yön gösteren levha direğine çarptı. Kazada minibüs sürücüsü 45 yaşındaki Ali Aldemir olay yerinde, 33 yaşındaki Nurhan Gökkurt, 5 yaşındaki Asya Gökkurt ile Selahattin Bali ise kaldırıldıkları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde öldü.
Kazada yaralanan ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren 68 yaşındaki Durmuş Bozdemir de bu sabah kurtarılamadı. 6 yaralının tedavileri sürüyor.

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