Kayseri'deki terör saldırının planlayıcısına 16 kez müebbet, 1107 yıl hapis cezası (1)

KAYSERİ'de 17 Aralık 2016'da PKK'lı teröristlerin düzenlediği, 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin de yaralandığı saldırıda, 1'i tutuklu, 3'ü firari, toplam 21 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, saldırının planlayıcısı tutuklu sanık Kenan Çiçek, 'devletin birliğini bozmak' suçundan 1 kez müebbet, 'kasten adam öldürmek' suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 54 kez 20 yıl, 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan 9 yıl, 'tehlikeli madde taşımak' suçundan 18 yıl olmak üzere toplam bin 107 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

7 sanık, 2 yıl ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılırken, 10 sanık ise beraat etti.



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