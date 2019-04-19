Kayseri'deki terör saldırının planlayıcısına 16 kez müebbet, 1107 yıl hapis cezası (1)

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, saldırının planlayıcısı tutuklu sanık Kenan Çiçek, 'devletin birliğini bozmak' suçundan 1 kez müebbet, 'kasten adam öldürmek' suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 54 kez 20 yıl, 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan 9 yıl, 'tehlikeli madde taşımak' suçundan 18 yıl olmak üzere toplam bin 107 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
7 sanık, 2 yıl ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılırken, 10 sanık ise beraat etti.
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