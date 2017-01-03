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Kayseri'deki marketçi cinayetinde 4 gözaltı (2) - yeniden

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ’de market işleten 39 yaşındaki Murat Memiş’in dün tabancaya bacağından vurulduktan sonra kamyonetinde kan kaybından ölmesiyle ilgili polis 2’si kadın 4 kişiyi...

Kayseri'deki marketçi cinayetinde 4 gözaltı (2) - yeniden

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ’de market işleten 39 yaşındaki Murat Memiş’in dün tabancaya bacağından vurulduktan sonra kamyonetinde kan kaybından ölmesiyle ilgili polis 2’si kadın 4 kişiyi gözaltına aldı. Memiş'in, işyerine gelen bir kadına ilişki teklif etmesi nedeniyle öldürüldüğü iddia edildi.
Olay, merkez Melikgazi İlçesi Selçuklu Mahallesi Mehmet- Ayşe İnci Caddesi’nde meydana geldi. Market işleten evli 2 çocuk babası Murat Memiş, iddiaya göre alışverişe gelen 28 yaşındaki Şule G.'ye ilişki teklif etti. Marketten çıkan kadın durumu önce eşi 36 yaşındaki İbrahim G.'ye anlattı. Şule G., eşinin beklediği tepkiyi vermemesi üzerine olayı bu kez arkadaşı 31 yaşındaki Belgin U. ile sevgilisi 39 yaşındaki Alparslan Y.'ye anlattı. 
Bunun üzerine Alparslan Y., Şule G. ile birlikte plan yaparak Murat Memiş’i yanlarına çağırdı. Memiş, konuşmak için geldiği sırada Alparslan Y. iddiaya göre bacağına ateş ederek onu yaraladı. Murat Memiş yaralı halde, olay yerinden 38 LF 300 plakalı kamyonetiyle kaçmak isterken, kan kaybından araçta hayatını kaybetti.
Murat Memiş cinayetiyle ilgili Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Murat Memiş'in telefon konuşmaları ve sosyal paylaşım sitesindeki yazışmalarını inceleyen ekipler, olaya karıştığı iddia edilen Şule G., eşi İbrahim G., sevgilisi Alparslan Y. ve arkadaşı Belgin U.'yu yakalayıp gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan 4 şüpheli, bugün sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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