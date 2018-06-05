Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 6 şüpheli daha adliyede (2)

2'Sİ TUTUKLANDI
Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapasamında adliyeye sevk edilen 6 kişiden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2'Sİ TUTUKLANDI Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapasamında adliyeye sevk edilen 6 kişiden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
05 Haziran 2018 Salı 16:15
2'Sİ TUTUKLANDI
Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapasamında adliyeye sevk edilen 6 kişiden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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