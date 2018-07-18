Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 11 şüpheli daha adliyede

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 'mahrem subay yapılanmasına' yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 'Mahrem subay yapılanmasının' deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında bakkal ve büfelerdeki kontörlü sabit hatlar üzerinden görüşen 1'i yarbay, 2'si binbaşı, 5'i yüzbaşı, 30'u üsteğmen, 50'si teğmen, 6'sı astsubay, 4'ü askeri öğrencilikten ayrılan olmak üzere 98 askeri personel hakkında soruşturma başlatıldı. Şüphelilerden 62'si hakkında daha önceden FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı saptandı. Diğer 32'si muvazzaf, 36 şüpheliden 24'ü hakkında arama kararı çıkarıldı. Geçen Cuma günü Kayseri merkezli İstanbul, Nevşehir, Tunceli, Malatya, İzmir, Konya, Kütahya, Ankara, Hakkari, Balıkesir, Burdur ve Bitlis'te düzenlenen operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin de arandığı belirtildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Kayseri'ye getirilen şüphelilerden 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hamdi Ö, Muharrem Ü, Oğuz O, Semet K, Ali İhsan E. ve Şuayip K. tutuklanırken, Ömer Ü., Ümit Ö., Ahmet O., Onur V. ve Necip A. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Emniyette sorgusu tamamlanan 11 kişi de bugün Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



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