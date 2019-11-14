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Kayseri'deki El Nusra operasyonunda 1 tutuklama
KAYSERİ'de, jandarmanın terör örgütü El Nusra'ya yönelik operasyonunda gözaltına alınan Suriyeli Halid O. (23), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kocasinan Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan...
GÜVENLİK 14.11.2019, 16:21
KAYSERİ'de, jandarmanın terör örgütü El Nusra'ya yönelik operasyonunda gözaltına alınan Suriyeli Halid O. (23), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kocasinan Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan Suriye uyruklu Halid O.'nun, ülkesinde terör örgütü El Nusra'da faaliyette bulunduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, Halid O.'yu kaldığı eve düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere ise el koyuldu. Jandarmadaki sorgusunun ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Halid O., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kocasinan Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan Suriye uyruklu Halid O.'nun, ülkesinde terör örgütü El Nusra'da faaliyette bulunduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, Halid O.'yu kaldığı eve düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere ise el koyuldu. Jandarmadaki sorgusunun ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Halid O., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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