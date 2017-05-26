Kayseri'deki cinayetin şüphelisi Mersin'de yakalandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de geçen 2 Mayıs günü oto tamirhanesinde çıkan ve 17 yaşındaki Ali Türkmen'in öldüğü ve 2 kişi yaralandığı silahlı kavganın şüphelilerinden 26 yaşındaki Turan Sarı, Mersin'de sakladığı pansiyonda yakalandı. Kayseri'ye getirilen Sarı, mahkemece tutuklandı.

2 Mayıs gece saatlerinde Merkez Melikgazi İlçesi, Orta Sanayi'de bulunan oto tamirhanesi önünde iddiaya göre uyuşturucu satışı konusunda çıkan silahlı kavgada Ali Türkmen tabancayla vurularak yaşamını yitirdi. Kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatan Cinayet Büro Amirliği, şüphelilerden Turan Sarı'nın izini Mersin'de buldu. Polis 2 günlük titiz çalışması sonucu Sarı'yı, Mersinde kaldığı pansiyonda yakaladı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğüne getirilen Turan Sarı, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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