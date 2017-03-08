Kayseri'deki 71 sanıklı FETÖ davası 6 Haziran’da başlayacak

KAYSERİ, () - KAYSERi’de FETÖ/PDY soruşturma kapsamında açılan, 17'si tutuklu 71 iş adamının yargılanacağı davanın görülmesine 6 Haziran'da başlanacak.

Kayseri’de aralarında AK Parti Eski İl Başkanı Ömer Dengiz ve çok sayıda işadamının bulunduğu 17’si tutuklu 54’ü tutuksuz iş adamı hakkında hazırlanan iddianamenin tamamlanmasının ardından incelemesini tamamlayan Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi dava tarihini 6-7-8 Haziran olarak açıklandı. Sanıklar, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'terörizmin finansmanına muhalefet' suçlarından yargılanacak.