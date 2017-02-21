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Kayseri'deki 5 kişinin öldüğü kazada yaralanan kadın da öldü

KAYSERİ'de geçen hafta salı günü yolcu minibüsünün yön levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 47 yaşındaki Zübeyde Ergün, 1 hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti....

Kayseri'deki 5 kişinin öldüğü kazada yaralanan kadın da öldü

KAYSERİ'de geçen hafta salı günü yolcu minibüsünün yön levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 47 yaşındaki Zübeyde Ergün, 1 hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 6'ya çıktı.

Geçen hafta salı günü, Sarıoğlan İlçesi'nden hareket eden 45 yaşındaki Ali Aldemir yönetimindeki 38 DH 416 plakalı yolcu minibüsü polis kontrol noktası için konulan dubalara çarptıktan sonra refüje girdi. Yaklaşık 100 metre refüjde ilerleyen minibüs, yön gösteren levha direğine çarptı. Kazada minibüs sürücüsü 45 yaşındaki Ali Aldemir, 33 yaşındaki Nurhan Gökkurt, 5 yaşındaki Asya Gökkurt, 68 yaşındaki Durmuş Bozdemir ve Selahattin Bali öldü. Kazada yaralanan 6 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı.

1 HAFTA SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Eğitim ve Araştırma Hastanesi genel cerrahi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören yaralılardan Zübeyde Ergün, 1 hafta süren yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
Ergün'ün cenazesi, bugün Sarıoğlan İlçesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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