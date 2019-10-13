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Kayseri DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda, Suriye ile Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün sözde savaşçı birliğinden olduğu iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Kayseri Terörle Mücadele Şube...
GÜVENLİK 13.10.2019, 12:49
KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda, Suriye ile Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün sözde savaşçı birliğinden olduğu iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda, Suriye ve Irak'ta örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen A.S.H., İ.E. ve M.H.M.'nin Kayseri'de olduğunu belirledi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında Suriye ve Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, örgütünün sözde savaşçı birliğinden olduğu iddia edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada örgütsel materyaller ele geçirildi. 3 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda, Suriye ve Irak'ta örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen A.S.H., İ.E. ve M.H.M.'nin Kayseri'de olduğunu belirledi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında Suriye ve Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, örgütünün sözde savaşçı birliğinden olduğu iddia edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada örgütsel materyaller ele geçirildi. 3 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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