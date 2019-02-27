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Kayseri'de zincirleme kaza: 7 yaralı

KAYSERİ'de, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 3'ü ağır, 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.00 sılarında Kayseri-Erciyes karayolu Hacılar Erenler Caddesi kavşağında meydana geldi. Yoğun sis ve tipinin etkili olduğu havada, Erciyes...

Kayseri'de zincirleme kaza: 7 yaralı
KAYSERİ'de, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 3'ü ağır, 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sılarında Kayseri-Erciyes karayolu Hacılar Erenler Caddesi kavşağında meydana geldi. Yoğun sis ve tipinin etkili olduğu havada, Erciyes yönüne giden Yasin Taşkın, yönetimindeki 38 DF 244 plakalı otomobille önündeki aracı sollamak istedi. Taşkın'ın kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Şükrü Ataşlı yönetimindeki 38 TU 936 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Taşkın'ın solladığı Süleyman Dinç yönetimindeki 38 TR 559 plakalı otomobil de kazaya karıştı.
Kazada, sürücüler Yasin Taşkın ve Süleyman Dinç ile araçlarda bulunan Hatice Taşkın, Sebahattin Çakı, Barış Çakı, Kudret Uçak, Ayten Uçak yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. 

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