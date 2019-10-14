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Kayseri'de 'yol verme' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, yol verme nedeniyle çıkan kavgada Tercan Ulutekin (33) bıçaklanarak öldürüldü, 2 kişi yaralandı. Olay, saat 02.00 sıralarında, ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi 3799'uncu Sokak'ta meydana geldi. Otomobillerinin...
GÜVENLİK 14.10.2019, 10:40
KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, yol verme nedeniyle çıkan kavgada Tercan Ulutekin (33) bıçaklanarak öldürüldü, 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 02.00 sıralarında, ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi 3799'uncu Sokak'ta meydana geldi. Otomobillerinin plakaları öğrenilemeyen Tercan Ulutekin ile Emre G. (30) arasında, yol verme yüzünden tartışma çıktı. İkilinin araçlarından inmesiyle tartışma büyüyüp, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgaya sürücü Tercan Ulutekin'in kardeşi Ahmet Ulutekin de dahil oldu. Birbirine bıçakla saldıran 3 kişi, çeşitli yerlerinden darbe alarak, yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, yaralılardan Tercan Ulutekin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Diğer yaralılar Ahmet Ulutekin ile Emre G. ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, saat 02.00 sıralarında, ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi 3799'uncu Sokak'ta meydana geldi. Otomobillerinin plakaları öğrenilemeyen Tercan Ulutekin ile Emre G. (30) arasında, yol verme yüzünden tartışma çıktı. İkilinin araçlarından inmesiyle tartışma büyüyüp, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgaya sürücü Tercan Ulutekin'in kardeşi Ahmet Ulutekin de dahil oldu. Birbirine bıçakla saldıran 3 kişi, çeşitli yerlerinden darbe alarak, yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, yaralılardan Tercan Ulutekin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Diğer yaralılar Ahmet Ulutekin ile Emre G. ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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