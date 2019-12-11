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Kayseri'de yatak üretimi yapan fabrikada yangın çıktı (2)
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Kayseri'de merkez Kocasinan ilçesi Anbar Mahallesi Nayman Sokak'ta yatak üretimi yapılan fabrikada iddiaya göre, trafo patlaması nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla söndürüldü....
GÜVENLİK 11.12.2019, 00:27
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Kayseri'de merkez Kocasinan ilçesi Anbar Mahallesi Nayman Sokak'ta yatak üretimi yapılan fabrikada iddiaya göre, trafo patlaması nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında fabrika kullanılamaz hale geldi.
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