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Kayseri'de 'yan bakma' cinayetine 1 tutuklama

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de Hasan Kocakaya'nın (20) bıçaklanarak yaşamını yitirdiği kavga ile ilgili gözaltına alınan 4 kişiden H.İ. (16) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Olay, önceki...

Kayseri'de 'yan bakma' cinayetine 1 tutuklama

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de Hasan Kocakaya'nın (20) bıçaklanarak yaşamını yitirdiği kavga ile ilgili gözaltına alınan 4 kişiden H.İ. (16) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde merkez Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi, Hanedan sokakta meydana geldi. Hasan Kocakaya, iddiaya göre mahallede gezerken, kuzen ve kardeş olan H.İ., F.İ. (15), C.İ.(17), H.İ. ve P.İ (16) ile 'yan bakma' meselesi yüzünden tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda Hasan Kocakaya, bıçaklanarak ağır yaralandı. Kocakaya, gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kocakaya, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan 4 kişi, saklandıkları evde polis tarafından yakalandı. Olayda kullanılan bıçak da ele geçirildi. Çocuk Şube Müdürlüğünce sorgulanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Kocakaya'yı bıçakladığı belirlenen H.İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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