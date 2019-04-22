Kayseri'de uyuşturucuya 5 tutuklama

KAYSERİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 220 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 3 alüminyum folyo ve 1 uyuşturucu içmekte kullanılan pet şişe ele geçirildi. Operasyonda, S.K., M.A., C.A., Ö.S., İ.B. ve S.O. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığında yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A., C.A., Ö.S., İ.B. ve S.O., nöbetçi mahkemece tutuklanırken, S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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