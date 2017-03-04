Kayseri'de uyuşturucuya 3 gözaltı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de uyuşturuc satıcılarına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda E.A., A.S. ve Ü.S. yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada, satışa hazır 17 gram bonzai ele geçirildi. A.S. ve Ü.S. polisteki ifadelerinin ardından serbest kalırken, E.A. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye gönderildi.

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