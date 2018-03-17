Kayseri'de uyuşturucuya 2 gözaltı

KAYSERİ, () -KAYSERİ'de, polis ekipleri uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda Ö.F.P. (17) ve M.T.'yi (31) gözaltına aldı. M.T.'nin yapılan üst, araç ve ev aramalarında 6 paket halinde metamfetamin ve uyuşturucu paketlemesinde kullanıldığı belirlenen 2 rulo alüminyum folyo ele geçirildi.