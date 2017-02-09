Kayseri'de uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis

KAYSERİ-Malatya karayolundaki kontrolde esrarla yakalanan Harun Ekici, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.Geçtiğimiz 28 Eylül'de Kayseri- Malatya karayolunda polis yol uygulaması yaptı. 27 ACL 47 plakalı otomobil ile Gaziantep'ten Kayseri'ye gelen Harun Ekici yönetiminde otomobil, Merkez Melikgazi İlçesine bağlı Bahçeli Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde durduruldu. Polis üst ve otomobil aramasında araç içinde zula tabir edilen yere ambalajla saklanmış 4.97 gram esrar ele geçirdi. Ekici yapılan sorgulama sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu Harun Ekici ve avukatı hazır bulundu. Uyuşturucu ticareti yapmadığını belirten zanlı savunmasında, "Aracımda ele geçirilen uyuşturucunun nasıl geldiği konusunda bilgim yoktur. Tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti Harun Ekici'ye 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.