Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de polisin iki gün önce uyuşturu tacirlerine yönelik operasyonunda gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen 8 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki gün önce sokak satıcıları ve uyuşturucu şebekesi yöneticilerine yönelik 'Şafak Operasyonu' başlattı. Melikgazi İlçesi Battalgazi Mahallesi ve Belsin Taha Carım Bulvarı'nda 24 adrese 250 polisle eşzamanlı operasyon yapıldı. Evleri didik didik arayan ekipler, çok miktarda esrar, metamfetamin ve eroin ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8’i adliyeye gönderilirken, 19’u ise serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkan 8 şüpheliden Ferhat Ört, Nesli Adıgüzel ve Taner Seyhan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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