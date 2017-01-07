Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

KAYSERİ'de Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı uyuşturucu operasyonunda 7 kişiyi gözaltına aldı.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda T.T., A.E., K.E.K., O.E., T.A., D.T. ve S.A. yakalandı. T.T., A.E., K.E.K., ve S.A.’nın üzerlerinde ve Kayseri plakalı otomobillerinde arama yapan ekipler 5,5 gram bonzai, 1,3 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili O.E. ve D.T. uyuşturucu kullanmak ve bulundurmaktan; T.A. ise uyuşturucu ticareti yapmaktan arandıkları nedeniyle gözaltına alındı. S.A.’ya ise, uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılarak, serbest bırakıldı. T.T., A.E. ve K.E.K.’ye de, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. Zanlılar Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadelerinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği’nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye götürüldü.



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