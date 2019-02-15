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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik bir eve düzenlenen operasyonda, 34 gram metamfetamin ve bonzai ele geçirildi. 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı. Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesi...

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik bir eve düzenlenen operasyonda, 34 gram metamfetamin ve bonzai ele geçirildi. 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesi Konaklar Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, M.C.K. (24), H.A.Ç. (38), O.S. (26), H.E. (34), R.A. (27), Ö.S. (18) ve A.B. (30) uyuşturucu paketlerken, gözaltına alındı. Polisin evde yaptığı aramada 17 fişek halinde toplam 34 gram metamfetamin ve bonzai, uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan alüminyum folyo, uyuşturucu paket ayrım aparatı ve 2 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2'si kadın 7 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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