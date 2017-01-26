Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de polisin yaptığı operasyonda, 5 kişi 203 gram bonzai ile yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen İ.K., E.T., F.A., Ş.A. ve T.T'yi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada, 203 gram sentetik kannobionid (bonzai), 11 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat, hassas terazi ve yine uyuşturucu içiminde kullanılan pipetler ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 5 kişi, adliyeye gönderildi.