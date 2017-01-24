Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü ekipleninin yaptığı operasyonda, bir aracın yakıt deposuna gizlenen 8 kilo 610 gram esrar bulundu, 5 kişi gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, Şanlıurfa’dan gelen 31 DL 861 ve Adana’dan gelen 06 HB 8010 plakalı araçları Sivas Caddesi'nde durdurudu. İki araçta bulunan Mustafa K., Mehmet Y., Zeki Yavuz A, İrfan K. ve Gökhan S. yakalandı. Bu kişilerin üzerinde ve araçlarda uyuşturucu konusunda eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama yapıldı. 31 DL 861 plakalı aracın yakıt deposuna gizlenen 8 kilo 610 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan 5 kişinin, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan adliyeye gönderileceği açıklandı.

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