Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Üniversiteli Tuğba 'Beni aramayın' notu bırakıp ortadan kayboldu
'Ailemle görüşmek istemiyorum'
2016'da 12 milyar liralık senet protesto edildi
1 milyon senet protesto edildi
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü ekipleninin yaptığı operasyonda, bir aracın yakıt deposuna gizlenen 8 kilo 610 gram esrar bulundu, 5 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, Şanlıurfa’dan...

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü ekipleninin yaptığı operasyonda, bir aracın yakıt deposuna gizlenen 8 kilo 610 gram esrar bulundu, 5 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, Şanlıurfa’dan gelen 31 DL 861 ve Adana’dan gelen 06 HB 8010 plakalı araçları Sivas Caddesi'nde durdurudu. İki araçta bulunan Mustafa K., Mehmet Y., Zeki Yavuz A, İrfan K. ve Gökhan S. yakalandı. Bu kişilerin üzerinde ve araçlarda uyuşturucu konusunda eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama yapıldı. 31 DL 861 plakalı aracın yakıt deposuna gizlenen 8 kilo 610 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan 5 kişinin, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan adliyeye gönderileceği açıklandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55