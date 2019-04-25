Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenledi. 6 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, F.U. (38), T.A. (39), E.D. (26), M.M. (37) ve O.N.Y. (40) gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 8 adet ecstasy hap ile bir miktar metamfetamin ve bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI