Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda yakalanan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirtiği operasyonda, aynı araçta bulunan E.Ö. (34), M.Ş. (25) ve U.G. (22) yakalandı. Bu kişilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramada 5.75 gram metamfetamin, 0.90 gram eroin ve hassas terazi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.