Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de polisin yaptığı operasyonda, 25 gram bonzai ve 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucularla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, ihbar üzerine bir eve yaptığı baskında, çorap içine gizlenmiş 25 gram bonzai ile evin çeşitli yerlerine gizlenmiş toplam 50 gram metamfetamin bulundu. Evdeki İ.Y. ve Ş.Y. gözaltına alındı. Bu kişilerin emniyetteki sorguları sürüyor.



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