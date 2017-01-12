Kayseri'de uyuşturucu operasyonu, 2 gözaltı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, 1 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Develi İlçesi Sindelhöyük mahallesi yol ayrımında bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, toplam 1 kilo esrar bulundu. Uyuşturucu madde ile ilgileri oldukları tespit edilen ve otobüste yolcu olarak bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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