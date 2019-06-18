Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı ortak operasyonda C.K.(27) ve D.A (25) uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 3 parça halinde 69.5 gram metamfetamin, uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan folyo, 1 tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'nde yapılacak sorgusunun ardından adliyeye çıkarılacak.

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