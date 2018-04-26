Kayseri'de uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı

KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen E.K. (23) ve S.G.'yi (22) düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphellierin üzerlerinde ve otomobillerinde yapılan aramada 1 parça metamfetamin, 3 parça bonzai, 8 ecstasy hap ele geçirildi.Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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