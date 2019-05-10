Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde satan ve kullanan kişilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelerin evlerinde yapılan aramada, 30,80 gram metamfetamin, 28 renkli reçeteli hap, 0.55 gram eroin, 0.35 gram bonzai, 3 captagon hap, 2 kök Hint keneviri, bir tabanca, bir av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, M.Ç. (22), G.Ü. (30), E.K. (27) ve O.K.'nin (50) sorguları sürüyor.



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