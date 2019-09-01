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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
KAYSERİ'de polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Kayseri polisi, il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, D.D., R.A., O.G., E.S., M.C.,T.K.,...
GÜVENLİK 01.09.2019, 08:54
KAYSERİ'de polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Kayseri polisi, il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, D.D., R.A., O.G., E.S., M.C.,T.K., S.K., D.Y., O.S., U.S., Ö.Ö. ve V.K.D. uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları şüphesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 0.60 gram skunk, 1,9 gram metamfetamin, 7,9 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden, 11'i 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Bir kişi ise adliyeye sevk edildi.
Kayseri polisi, il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, D.D., R.A., O.G., E.S., M.C.,T.K., S.K., D.Y., O.S., U.S., Ö.Ö. ve V.K.D. uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları şüphesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 0.60 gram skunk, 1,9 gram metamfetamin, 7,9 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden, 11'i 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Bir kişi ise adliyeye sevk edildi.
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