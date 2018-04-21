Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

KAYSERİ'de polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda K.E.Ç. (36) gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve otomobilinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin, 2 uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi, 2 uyuşturucu paketlemesinde kullanılan rulo alüminyum folyo, 1 tüfek ele geçirildi. Sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen K.E.Ç.'nin sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
FOTOĞRAFLI
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda K.E.Ç. (36) gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve otomobilinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin, 2 uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi, 2 uyuşturucu paketlemesinde kullanılan rulo alüminyum folyo, 1 tüfek ele geçirildi. Sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen K.E.Ç.'nin sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
FOTOĞRAFLI