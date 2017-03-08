Kayseri'de TKİP üyesi bir kişi yakalandı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de izinsiz pankart ve afiş asma, görevli devlet memuruna mukavemek suçlamasıyla aranan yasa dışı Türkiye Komünist İşçi Partisi (TKİP) üyesi Haydar B. yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, Kayseri İşçi Derneği kurucularından olan, bildiri dağıtma, pankart ve afiş asma, yazı yazma, görevli devlet memuruna mukavemet suçlarından aranan TKİP üyesi Haydar B. yakalanarak gözaltına alındı. Haydar B'nin evinde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi.

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