Flaş HaberUğurcan Çakır: Ne mutlu Türk’üm diyene
Son Dakika
Kayseri'de terör propagandasına 2 gözaltı
KAYSERİ'de, sosyal medya hesaplarından Barış Pınarı Harekatı aleyhinde paylaşımlarda bulunarak, terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 1'i İranlı, 2 kişi gözaltına alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya...
GÜVENLİK 17.10.2019, 11:20
KAYSERİ'de, sosyal medya hesaplarından Barış Pınarı Harekatı aleyhinde paylaşımlarda bulunarak, terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 1'i İranlı, 2 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarında Barış Pınarı Harekatı aleyhinde paylaşımlar yaparak, PKK/YPG terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Karar doğrultusunda Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İran uyruklu Damaun P. ve Mahmut C.'yi düzenlenen operasyonda gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarında Barış Pınarı Harekatı aleyhinde paylaşımlar yaparak, PKK/YPG terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Karar doğrultusunda Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İran uyruklu Damaun P. ve Mahmut C.'yi düzenlenen operasyonda gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
20°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 17 Ekim 2019
|İmsak
|05:47
|Güneş
|07:11
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:56
|Akşam
|18:28
|Yatsı
|19:47
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2