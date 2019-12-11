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Kayseri'de tekel bayisinde sahte içki ele geçirildi
KAYSERİ'de polisin baskın düzenlediği tekel bayisinde, işyeri sahibi tarafından üretilen 35 litre sahte içki ile 350 litre etil alkol ve 250 alkol aroması ele geçirildi. Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü...
GÜVENLİK 11.12.2019, 15:58
KAYSERİ'de polisin baskın düzenlediği tekel bayisinde, işyeri sahibi tarafından üretilen 35 litre sahte içki ile 350 litre etil alkol ve 250 alkol aroması ele geçirildi.
Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak içki ile mücadelede kapsamında denetimlerini arttırdı. Polis ekipleri bu kapsamda, sahte içki üretip, sattığı tespit edilen S.Y.'nin sahibi olduğu tekel bayisine baskın düzenledi. Baskında, 35 litre sahte viski, rakı ve votka ile alkol yapımında kullanılan 350 litre etil alkol ve 250 alkol aroması ele geçirildi. Kaçak içkiye el koyan polis, S.Y.'yi gözaltına aldı.
Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak içki ile mücadelede kapsamında denetimlerini arttırdı. Polis ekipleri bu kapsamda, sahte içki üretip, sattığı tespit edilen S.Y.'nin sahibi olduğu tekel bayisine baskın düzenledi. Baskında, 35 litre sahte viski, rakı ve votka ile alkol yapımında kullanılan 350 litre etil alkol ve 250 alkol aroması ele geçirildi. Kaçak içkiye el koyan polis, S.Y.'yi gözaltına aldı.
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