Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BEYOĞLU'NDA KORKUTAN PATLAMA
Beyoğlu'nda korkutan patlama
El Bab şehidi Teğmen Furkan Yayla son yolculuğuna uğurlandı
Görele kurtuluş gününde şehit uğurladı
Kızını kurtarmak için üretti, dünyaya satıyor
’Şerden hayır doğar’ derler
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini taşıyan helikopter göle düştü
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini...

Kayseri'de tehlikeli gerginlik

KAYSERİ'de dün gece üç Suriyelinin, yan bakma meselesinden dolayı 20 yaşındaki Mehmet Akkoyun'u öldürüldüğü mahallede akşam saatlerinde tehlikeli anlar yaşandı. Olayın gerçekleştiği Çorakçılar Mahallesinde toplanan bir grup, bölgede...

Kayseri'de tehlikeli gerginlik
KAYSERİ'de dün gece üç Suriyelinin, yan bakma meselesinden dolayı 20 yaşındaki Mehmet Akkoyun'u öldürüldüğü mahallede akşam saatlerinde tehlikeli anlar yaşandı. Olayın gerçekleştiği Çorakçılar Mahallesinde toplanan bir grup, bölgede Suriyelilere ait işyerlerinin camlarını kırdı, sokakta karşılaştığı  Suriyeli sığınmacıları da kovaladı.

Dün gece Merkez Melikgazi İlçesi Çorakçılar Mahallesi Çorakçılar Parkı'nda iddiaya göre yan bakma meselesi yüzünden çıkan tartışmada 20 yaşındaki Mehmet Akkoyun, kavga ettiği Suriyeli 3 genç tarafından bıçaklandı. Akkoyun kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, kavgayı ayırmaya çalışan Şerif G. ise yaralandı. Kaçan Suriyeli şüpheliler M.M., İ.E.M. ve S.O. ise iddiaya göre ülkelerine kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındılar.

Olayın meydana geldiği parkın da bulunduğu mahallede bu gece gerginlik yaşandı. Mahallede toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, Suriyelilere ait işyerlerine zarar verip camlarını kırdılar. Ayrıca yolda karşılaştıkları Suriyelilere de saldırmak istediler. Kısa sürede mahalleye gelen polis ekipleri öfkeli kalabalığa mudahale ederek olayların büyümesi önledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.