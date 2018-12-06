Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sağlık Müdürlüğünde 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası; 3 mutemet tutuklandı
4 milyon liralık yolsuzluk iddiası;...
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru” Ödülü
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru”...
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı' açıklaması
Bakan Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı'...

Kayseri'de tefeci operasyonu: 5 gözaltı

KAYSERİ'de bir inşaat şirketi üzerinden tefecilik yaparak, Maliye'yi ve vatandaşları zarara uğrattıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü...

Kayseri'de tefeci operasyonu: 5 gözaltı
KAYSERİ'de bir inşaat şirketi üzerinden tefecilik yaparak, Maliye'yi ve vatandaşları zarara uğrattıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvuran 15'e yakın vatandaş, kendilerinin tefecilik yöntemiyle dolandırıldıklarını, konut satışı altında çek ve senet alındığını veya satın aldıkları evlerin ipotek yapıldığını ileri sürdü. İhbarlar sonrası alınan izinle iletişimin dinlenmesi sonucu Kayseri'de bir inşaat şirketi üzerinden tefecilik yapan D.Y. Y., F.Y., İ.O., İ.D. ve N.İ.'nin ev ve işyerlerinde yapılan aramada çok sayıda senet ve çek ele geçirildi. Bu arada şüphelilerden N.İ.'nin evinde 'Baretta' marka bir tabanca ile mermi de ele geçirildi. Tefecilik suçunu işledikleri ileri sürülen şüpheliler gözaltına alındıktan sonra şikayetçi sayısının 60'a ulaştığı, 5 kişinin nöbetçi mahkemeye çıkarılacakları ifade edildi.
FOTOĞRAFLI 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

istanbul escort