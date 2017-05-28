Kayseri'de takla atan araçta 2 yaralı

Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında Kayseri-Malatya karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Şehir merkezi yönüne gelen 23 yaşındaki İbrahim Çağlar yönetimindeki 38 FC 192 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü Çağlar ve yanındaki aynı yaştaki Mustafa Çukadar yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Yaralıların tedavisi sürerken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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