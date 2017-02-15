Kayseri'de şüpheli ölüm

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de üniversite öğrencisi olduğu söylenen 18 yaşındaki Furkan Karakula, oturduğu binanın 11'inci katındaki dairenin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Merkez Melikgazi İlçesi Beyazşehir Mahallesi 835'inci sokaktaki Bekaş Siteleri F Blok 11'inci katındaki dairede oturan Furkan Karakula, pencereden, kilitli parke taş döşeli binanın otopark bölümüne düştü. Olayın haber verilmesi üzerine binaya gelen 112 Acil Servis ekipleri, gencin öldüğünü belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ve savcının yaptığı incelemenin ardından, üniversite öğrencisi olduğu söylenen Karakula'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.