Kayseri'de suç örgütü üyesi 7 şüpheli gözaltına alındı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç şebekesine yönelik operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı.
Kayseri ve Yozgat'ta faaliyet gösterdiği belirlenen, aralarında kurusıkıdan bozma tabancaların da bulunduğu silahlarla otomobil takas ettiği ileri sürülen çeteye yönelik polis operasyon başlattı. Gözaltına alınan 7 şüpheli Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde sorgularının tamamlanmasının ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
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