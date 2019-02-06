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Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan polis memuru ağır yaralandı (1)

KAYSERİ'de gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan sivil polis memuru, başına isabet eden mermiyle ağır yaralandı. Olay, saat 23.30 sıralarında Fevziçakmak Mahallesi Kolej Caddesi üzerinde meydana...

Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan polis memuru ağır yaralandı (1)
KAYSERİ'de gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan sivil polis memuru, başına isabet eden mermiyle ağır yaralandı.
Olay, saat 23.30 sıralarında Fevziçakmak Mahallesi Kolej Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen sivil polis memuru, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Polis memuru başına isabet eden mermi ile yere yığılırken, saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı polis, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurun durumunun ağır olduğu belirtilirken, saldırganın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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