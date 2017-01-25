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Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü

KAYSERi'de yaşanan silahlı kavgada tabanca ile vurulan 35 yaşındaki Ali Kargı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay saat 21.30'da Melikgazi İlçesine bağlı Toki Demokrasi Mahallesinde meydana geldi. Ali Kargı sokak bir kişi ile...

Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü
KAYSERi'de yaşanan silahlı kavgada tabanca ile vurulan 35 yaşındaki Ali Kargı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay saat 21.30'da Melikgazi İlçesine bağlı Toki Demokrasi Mahallesinde meydana geldi. Ali Kargı sokak bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Ali Karşı, silahla göğsünden vurularak yaralanırken, şüpheli ise kaçtı. Olay yerine çağrılan ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kargı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olaydan sonra kaçan cinayet zanlısının kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

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