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Kayseri'de sağlık memuru 4'üncü kattan atlayıp intihar etti

Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, () - KAYSERİ'de sağlık memuru evli 2 çocuk babası 52 yaşındaki İsmail Güven, 4'üncü kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti.  Olay, Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı Açelya Apartmanı'nda...

Kayseri'de sağlık memuru 4'üncü kattan atlayıp intihar etti

Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, () - KAYSERİ'de sağlık memuru evli 2 çocuk babası 52 yaşındaki İsmail Güven, 4'üncü kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti. 
Olay, Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı Açelya Apartmanı'nda yaşandı. 15 katlı binanın 4'üncü katında oturan Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık memuru  İsmail Güven, evde kimsenin olmadığı sırada cam balkondan atladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekibi  Güven'in öldüğünü belirledi. Talihsiz adamın cenazesini gören yakınları gözyaşı döktü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Güven'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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