Kayseri'de PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltı

KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde E.K., terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu suçlamasıyla gözaltına alındı.Sarız İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında, ilçede yaşayan E.K.'nın terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, E.K. yakalanarak gözaltına alındı. E.K.'nın jandarmadaki sorgusu sürüyor.