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Kayseri'de PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltı
KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde E.K., terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu suçlamasıyla gözaltına alındı. Sarız İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında, ilçede yaşayan E.K.'nın terör örgütü...
GÜVENLİK 24.12.2019, 16:14
KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde E.K., terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu suçlamasıyla gözaltına alındı.
Sarız İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında, ilçede yaşayan E.K.'nın terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, E.K. yakalanarak gözaltına alındı. E.K.'nın jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Sarız İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında, ilçede yaşayan E.K.'nın terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, E.K. yakalanarak gözaltına alındı. E.K.'nın jandarmadaki sorgusu sürüyor.
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