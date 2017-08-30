Kayseri'de otomobildeki 1 kilo eroine 2 gözaltı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, polisin yaptığı yol uygulamasında durdurulan otomobilde 1 kilo eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı..

Kayseri-Malatya karayolunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uygulama noktasına giriş yapan 44 BC 480 plakalı otomobil durduruldu. Araç içinde bulunan T.E. (33 ) ve K.T.'nin (52) tedirgin davranışlar nedeniyle şüphelenen ekipler otomobilde detaylı arama yaptı. Aramada doğu illerinden temin edilerek batı illerine götürülen 1 kilo eroin ele geçirdi. Olayla ilgili T.E. ve K.T. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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