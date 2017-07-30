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Kayseri'de otomobil ile çarpışan ecza deposunun moto-kuryesi ağır yaralandı

KAYSERİ'de bir ecza deposunun kuryesi 43 yaşındaki Muzaffer Bingöl'ün yönetimindeki motosiklet, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önündeki kavşakta otomobille çarpıştı. Kazada, yola savrulan kurye Muzaffer Bingöl ağır yaralandı.   Kaza,...

Kayseri'de otomobil ile çarpışan ecza deposunun moto-kuryesi ağır yaralandı
KAYSERİ'de bir ecza deposunun kuryesi 43 yaşındaki Muzaffer Bingöl'ün yönetimindeki motosiklet, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önündeki kavşakta otomobille çarpıştı. Kazada, yola savrulan kurye Muzaffer Bingöl ağır yaralandı.  
Kaza, Merkez Kocasinan İlçesi Hastane Caddesi ile Kocasinan Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta medana geldi. Bir ecza deposunda çalışan kurye Muzaffer Bingöl'ün yönetimindeki 38 YP 589 plakalı motosiklet, 38 yaşındaki Selahattin Selçuklu yönetimindeki 07 ENC 13 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, motosiklet devrilirken, kurye Bingöl yola savruldu. Düştüğü yerden kalkamayan Bingöl'ün yardımına, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis çalışanları yetişti.
Sağlık ekibinin getirdiği sedyeye alınan Muzaffer Bingöl, Acil Servis'e götürülerek tedavi altına alındı. Bingöl'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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