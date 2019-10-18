Son Dakika
Kayseri'de otobüste 15 kaçak yakalandı
KAYSERİ'de polisin durduğu otobüste Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakları, kişi başı 750 dolar karşılığında Yunanistan'a götürmeye çalıştığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü...
GÜVENLİK 18.10.2019, 12:35
KAYSERİ'de polisin durduğu otobüste Afganistan uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakları, kişi başı 750 dolar karşılığında Yunanistan'a götürmeye çalıştığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan İzmir'e giden otobüsü durdurdu. Otobüste bulunan 15 kişinin, yurda kaçak yollarla giren göçmenler olduğu belirlendi. Göçmenleri kaçak yollarla Yunanistan'a götürmeye çalıştığı ve kişi başı 750 dolar aldıkları ileri sürülen otobüsteki 3 kişi gözaltına alındı. O.B, H.K. ve B.B. emniyete götürülürken, 15 kaçak göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan İzmir'e giden otobüsü durdurdu. Otobüste bulunan 15 kişinin, yurda kaçak yollarla giren göçmenler olduğu belirlendi. Göçmenleri kaçak yollarla Yunanistan'a götürmeye çalıştığı ve kişi başı 750 dolar aldıkları ileri sürülen otobüsteki 3 kişi gözaltına alındı. O.B, H.K. ve B.B. emniyete götürülürken, 15 kaçak göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
21°
sisli
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 18 Ekim 2019
|İmsak
|05:48
|Güneş
|07:12
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:55
|Akşam
|18:26
|Yatsı
|19:46
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2