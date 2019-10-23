Kayseri'de mutfak malzemesi fabrikasında yangın

KAYSERİ'de, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan endüstriyel mutfak malzemesi üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 3 işçinin dumandan zehirlendiği yangın, 1 saat süren çalışma sonrası söndürüldü.

Yangın, saat 10.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 19'uncu caddede bulunan endüstriyel mutfak malzemesi üretimi yapılan fabrikada çıktı. Fabrikanın üretim alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını bir saatlik çalışma sonrası söndürdü. Bu sırada dumandan etkilenip zehirlenen 3 işçi de ambulansla Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yangın sonrası fabrikada maddi hasar oluşurken, ekipler inceleme başlattı.



